"Брестоблимущество" выставило на продажу бывшую учебно-спортивная базу университета

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фонд "Брестоблимущество" выставил на торги 6 марта бывшую учебно-спортивную базу "Орхово" в Брестском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном территориальном фонде государственного имущества.

Продавцом объекта выступает Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина. Решение о продаже республиканской собственности принято в соответствии с приказом Министерства образования "Об отчуждении имущества путем продажи на аукционе". Начальная цена учебно-спортивного комплекса составляет Br456,2 тыс.

Бывшая база находится в лесном массиве в непосредственной близости от водохранилища "Орхово" и агрогородка Томашовка. На ее территории расположено 16 капитальных строений: спальные корпуса, столовая, лаборатория, котельная, баня, лыжная база, гараж, артезианская скважина, комплексная трансформаторная подстанция. Также имеется необходимая инфраструктура - водоснабжение (в том числе горячее), электроснабжение, канализация. Рядом проходит линия газопровода. Земельный участок площадью 6,3 га предоставляется для производственных целей, торговли, оказания услуг в аренду сроком на 50 лет.

В текущем году фонд "Брестоблимущество" уже выставил на аукционные торги 35 объектов, расположенных на территории региона. Среди них клубы, ФАПы, бани, физкультурно-оздоровительный комплекс, комплекс капитальных строений сельскохозяйственного назначения. Большинство объектов предлагаются потенциальным покупателям со снижением цены либо с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине (БВ сейчас составляет Br24,5).

Во время состоявшихся в январе-феврале аукционов новые собственники уже появились у нескольких объектов в Пинске, Ивацевичах и Барановичском районе.

По итогам 2017 года Брестская область стала лидером продаж неиспользуемых государственных объектов среди регионов страны. Фонд "Брестоблимущество" и гор- райисполкомы продали в прошлом году объектов коммунальной собственности на Br3,3 млн. В хозяйственный оборот вовлечено 190 объектов, в том числе путем продажи - 132.-0-