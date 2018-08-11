Брестская область намерена активизировать сотрудничество с регионами Узбекистана

11 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область заинтересована в более активном развитии сотрудничества с регионами Узбекистана. Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Николай Токарь, передает корреспондент БЕЛТА.

Брест сегодня с визитом посетила делегация регионов Узбекистана, в состав которой вошли официальные лица и деловые круги Ферганской, Бухарской и Сырдарьинской областей.

"Узбекистан для нас - один из ключевых партнеров в Средней Азии. Мы заинтересованы в установлении долгосрочных партнерских контактов в торгово-экономической и социально-культурной сферах. Результатом проводимой работы является рост совместного товарооборота, который в январе-июне составил $15 млн. Но этого недостаточно. Надеюсь, сегодняшняя встреча даст толчок его дальнейшему росту. Для развития сотрудничества имеется значительный потенциал", - подчеркнул Николай Токарь.

Во время экономического форума и кооперационной биржи стороны обсудили перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества. "Улучшение межрегиональных контактов является локомотивом развития отношений между странами. Если все регионы двух республик будут совместно работать, это не только укрепит дружественные, братские отношения, но и улучшит экономический потенциал, - считает заместитель хокима Ферганской области Мухсинхужа Абдурахмонов. - Думаю, найдем немало точек соприкосновения. В частности, с нами приехали деловые круги, которые заинтересованы в совместной работе с белорусскими партнерами по переработке сельскохозяйственной и мясомолочной продукции".

Представители Сырдарьинской области также видят перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе. Потенциальных партнеров интересуют и контакты в промышленности и туризме. "Нужно проработать возможности взаимных поставок товаров. Допустим, мы могли бы поставлять белорусскую продукцию на рынки, где у нас большие позиции. Одновременно востребованные узбекские товары белорусская сторона могла бы поставлять в страны Восточной Европы. Обсудим возможности создания торговых домов", - сказал заместитель хокима Сырдарьинской области Аваз Ходжиев. Он добавил, что по некоторым направлениям стороны уже достигли предварительных договоренностей.

По словам председателя комитета экономики Брестского облисполкома Михаила Баценко, регион заинтересован во всестороннем развитии межрегиональных отношений с Узбекистаном. "Наши предприятия заинтересованы в прямых поставках хлопка из Узбекистана, потому что это удешевляет производимую продукцию. Ведутся переговоры о поставках туда наших строительных материалов, экспорта к нам сухофруктов. Также видим перспективы в сотрудничестве с Бухарской областью, касающиеся кооперации промышленных предприятий", - отметил он.

Во время экономического форума в Бресте определены перспективы дальнейшего сотрудничества. Более точечно стороны обсудят направления взаимодействия в сентябре.-0-