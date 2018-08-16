Брестская область планирует привлечь заем Всемирного банка на реконструкцию восьми котельных

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области планируют привлечь заем Всемирного банка на реконструкцию восьми котельных, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.

"Мы подали заявку по восьми котельным для их включения в перечень объектов, которые финансируются за счет займа Всемирного банка. Получили положительное заключение экспертов, сделали технико-экономическое обоснование. Есть большая вероятность того, что по этим проектам будем работать с привлечением средств ВБ", - отметил Сергей Ананьев. Выбранные котельные размещаются в Бресте, Кобрине, Ляховичах, Столине, Ганцевичах, Микашевичах, Коссово, поселке Беловежский Каменецкого района. Ориентировочно проекты могут быть реализованы в 2019-2022 годах.

С привлечением средств Всемирного банка в регионе модернизированы 4 котельные: две в Бресте, по одной - в Березе и Иваново. Также до конца текущего года будет завершена реконструкция подобного объекта в Барановичах. Современная котельная мощностью 6 МВт возводится в микрорайоне Тексер. Она будет работать на местных видах топлива.

Параллельно ведутся подготовительные работы по реализации еще двух проектов. "В Кобрине оборудуют котельную мощностью 12 МВт. И еще одну - в Барановичах. Сейчас стадия проведения конкурсных торгов по выбору генерального подрядчика. По Барановичам они состоятся ориентировочно в сентябре", - сказал начальник отдела котельного хозяйства и энергетики. Объекты будут введены в эксплуатацию в 2019 году.

Перевод котельных на местные виды топлива является одним из этапов подготовки к новому отопительному периоду. Выполняются ремонты объектов, замена оборудования, заготовка топлива. Особое внимание уделяется жилищному фонду. В Брестской области насчитывается 5265 многоквартирных домов с централизованным отоплением, специалисты уже обследовали 86,5% из них. Проведен ремонт 616 балконов (77% от плана), более 11,4 тыс. погонных метров стеновых панелей (88%), 69,6 тыс. кв.м кровель (88%).

В Брестской области на подготовку к отопительному сезону направят около Br20 млн. Все без исключения теплоисточники и потребители тепловой энергии до 1 октября должны получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.-0-