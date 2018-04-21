Брестская область планирует заработать на субботнике Br977 тыс.

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на субботнике планируется заработать Br977 тыс., сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно 50% заработанных средств будут перечислены Министерству финансов. Оставшиеся в распоряжении области деньги направим на благоустройство населенных пунктов, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан. Но основное внимание будет уделено подготовке к летнему сезону детских оздоровительных лагерей", - сказал Анатолий Лис.

По предварительным данным, к трудовой акции присоединились около 430 тыс. жителей региона. "Граждане активно участвуют в субботнике. В Год малой родины основные силы направлены на наведение порядка в райцентрах, агрогородках, в сельской местности. Естественно, работаем на территории знаковых для области и Бреста объектах", - отметил губернатор.

Руководство облисполкома во главе с Анатолием Лисом сегодня трудится на площадке строящейся подстанции скорой медицинской помощи в Бресте, занимается благоустройством территории. Работы, начавшиеся на объекте в 2017 году, близятся к завершению. Ожидается, что до конца года новая подстанция будет введена. В ее зоне обслуживания будут находиться несколько спальных микрорайонов, в которых проживают около 100 тыс. человек.

Представители Брестского горисполкома также трудятся на знаковом объекте, возводимом к тысячелетию города, - в детском саду в микрорайоне ЮЗМР-2. Молодежь города наводит порядок на территории Молодежного патриотического центра в Брестской крепости, старинном Тришинском кладбище. В Барановичах сегодня основное внимание уделено озеленению города. В Пинске основные силы направлены на уборку детского парка и наведение порядка на реконструируемом стадионе "Припять".

Не менее масштабно субботник проходит в районах. Местные жители наводят порядок в парках, скверах, зонах отдыха у воды, спортивных площадках, на объектах историко-культурного наследия. В частности, в Брестском районе благоустраивают территорию костела-усыпальницы музея-усадьбы Немцевичей, в Березовском - Кляштора картузианцев, в Ляховичском - усадьбы Рейтанов.-0-