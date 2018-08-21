Брестская область получит около 20 млн евро по программе "Польша-Беларусь-Украина 2014-2020"

21 августа, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Брестская область получит около 20 млн евро по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина 2014-2020". Об этом сообщил сегодня на втором Форуме поиска партнеров программы заместитель начальника управления внешнеэкономических связей облисполкома Юрий Колесов, передает корреспондент БЕЛТА.

Совместный мониторинговый комитет программы одобрил к финансированию 32 проекта международной технической помощи с участием белорусских организаций, в том числе 15 представляют Брестскую область. Большая часть проектов уже прошла процедуру национального одобрения. На их выполнение региону будет выделено 10,5 млн евро. Еще 9,1 млн евро предполагается направить белорусской стороне на реализацию двух крупных инфраструктурных проектов с прямым внеконкурсным финансированием: "Безопасность польско-белорусского приграничья. Улучшение потенциала пожарных и спасательных служб" и "Улучшение дорожной инфраструктуры приграничного региона путем устойчивого доступа в приграничный регион (модернизация и строительство дороги Р16)".

"Брестская область заинтересована в развитии дальнейшего сотрудничества по программе. Уверен, что реализация проектов малых грантов даст старт интересным и результативным инициативам, а сегодняшний форум станет продуктивной площадкой для упрочения уже сложившихся и налаживания новых экономических и культурных контактов", - подчеркнул Юрий Колесов.

В Бресте сегодня стартовал второй Форум поиска партнеров по конкурсному набору малых проектов. В мероприятии, которое впервые проходит в Беларуси, принимают участие более 200 представителей стран - участниц программы. "Около 80% участников - новички, которые раньше не участвовали в нашей программе. Это очень радует, - отметил руководитель представительства программы Максим Алданов. - Я думаю, что Форум поиска партнеров оправдает свое название. Наши, украинские, польские организации смогут построить начало партнерских отношений для того, чтобы определить проектную идею, разработать проект и подать заявку до 31 октября этого года, когда закончится конкурсный набор".

На второй конкурсный набор проектов из бюджета программы выделено 5,2 млн евро. В этот раз конкурс состоится среди микропроектов в сфере культурного и исторического наследия, а также охраны окружающей среды. Это инициативы, связанные с культурой, искусством, спортом, образованием, обменом опыта, продвижением истории, природным наследием и другими мероприятиями указанной тематики, поддерживающими трансграничное сотрудничество. Минимальный размер гранта составляет 20 тыс. евро, максимальный - 60 тыс.

В сентябре для потенциальных белорусских бенефициаров второго конкурса запланированы восемь семинаров-тренингов по заполнению заявочной формы. В частности, в Бресте такое мероприятие состоится 25 сентября, в Пинске - 26 сентября, в Барановичах - 27 сентября.-0-