Брестская область завершит подключение жилфонда к отоплению до конца недели

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области подключить к отоплению весь жилищный фонд планируется до конца недели, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.

Отопительный период в регионе начался 2 октября. В течение нескольких дней отопление было включено во всех объектах социальной сферы. Некоторые районы сразу же приступили к подаче тепла в жилищный фонд. Эта работа уже завершена в Ганцевичском, Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Ляховичском и Пружанском районах.

"В течение нескольких дней весь жилфонд будет подключен. Сейчас активно ведутся работы в Бресте, Пинске, Столинском, Пинском, Лунинецком районах, на завершающей стадии - в Кобринском и Барановичском районах, Барановичах. В Березе планируется начать подачу тепла с 10 октября", - отметил Сергей Ананьев. Он добавил, что на наладку и регулировку систем отопления отводится десять дней.

Следом за жилфондом батареи потеплеют в общественных и административных зданиях, организациях и на предприятиях.

В прошлом году отопительный сезон в Брестском области начался в эти же сроки - 4 октября. Он продлился до 6 апреля.-0-