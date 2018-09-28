Брестская областная больница по трансграничному проекту обновит лабораторию диагностики

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная больница и воеводский специализированный госпиталь Бяла-Подляски реализуют совместный проект по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач облбольницы Александр Карпицкий.

Это уже второй совместный проект учреждений здравоохранения. Предыдущая инициатива по программе трансграничного сотрудничества была направлена на улучшение оказания помощи пациентам кардиологического профиля. В этот раз партнеры намерены повысить качество диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Они получили грант Евросоюза на общую сумму 2,5 млн евро, на белорусскую сторону приходится 2,1 млн евро.

"Мы уже получили грант-контракт, подписали с воеводским госпиталем договор о сотрудничестве. На ближайшей сессии Брестского областного Совета депутатов будет решаться вопрос о софинансировании проекта. Планируем закупить комплекс оборудования, переоснастить отделение лабораторной диагностики, где работают более 100 человек", - отметил Александр Карпицкий.

Финансирование по проекту белорусской и польской сторонам начнет поступать в следующем году. Запланированные работы должны быть завершены в 2020-м.

"Дружим уже девять лет. Это сотрудничество для нас очень важно. Мы знакомимся с новыми людьми, обмениваемся передовым опытом, вместе реализуем гранты для привлечения инвестиций в развитие наших больниц", - подчеркнул директор воеводского специализированного госпиталя Бяла-Подляски Дариуш Оленьски.

Брестская областная больница также активно взаимодействует с учреждениями здравоохранения Франции, Израиля, Литвы, Украины. "За последние три года 70 сотрудников побывали в девяти странах на стажировках, повышали квалификацию. Благодаря этому в областной больнице внедрено более 20 новых методик. Это сотрудничество в плане практической помощи, чтобы улучшить качество диагностики и лечения пациентов", - резюмировал главврач облбольницы.-0-