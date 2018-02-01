Брестская таможня отмечает увеличение транзитных перевозок

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Рост транзита автомобильным и железнодорожным транспортом отмечен в 2017 году в зоне ответственности Брестской таможни, сообщили БЕЛТА в таможне.

Брестская таможня в прошлом году выдала более 450 тыс. разрешений на таможенный транзит ввозимых партий товаров. Их количество увеличилось почти на 20% по сравнению с 2016-м. Настолько же выросло число выданных разрешений на вывоз грузов и транспортных средств за пределы Евразийского экономического союза. Также в 2017 году на 30% произошло увеличение транзита по железной дороге. В основном это связано с ростом перевозок по новому Шелковому пути из Китая в Европу.

В частности, среди автомобильных пунктов таможенного оформления самым загруженным являются "Козловичи", где каждые сутки на въезд-выезд следуют около 2 тыс. фур. Там для увеличения пропускной способности с 1 июня по 31 августа проведен эксперимент по выполнению таможенниками отдельных функций пограничников. Это позволило сократить время нахождения транспорта в зоне таможенного контроля. По результатам эксперимента инспекторы таможни с января 2019 года будут выполнять эти функции на постоянной основе.

"Существенно сократить время на проведение таможенных формальностей позволяют электронные технологии. Предоставление перевозчиком электронной предварительной информации значительно уменьшает период пребывания транспортных средств в пунктах пропуска", - отметили в Брестской таможне.-0-