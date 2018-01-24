24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская таможня в 2017 году увеличила отчисления в бюджет почти на четверть, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В Брестской таможне под руководством председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько состоялось подведение итогов деятельности за 2017 год. В отчетном периоде таможней перечислено в республиканский бюджет Br494 млн, или $246 млн. Фактические поступления выше уровня 2016 года на 24%. В структуре доходов основную долю традиционно составил налог на добавленную стоимость", - рассказали в ГТК.

Кроме того, за минувший год в регионе ответственности Брестской таможни через границу проследовало 3,7 млн транспортных средств. По сравнению с 2016 годом увеличение потока автомобилей составило 18%.

В 2017 году таможней возбуждено 36 уголовных дел, по материалам таможни иными правоохранительными структурами возбуждено 60 уголовных дел. Существенное количество преступлений касалось незаконного перемещения и оборота наркотических средств и психотропных веществ.

"Среди главных задач в работе таможни на 2018 год Юрий Сенько выделил оптимизацию технологий совершения таможенных операций для создания благоприятных условий для ведения бизнеса и развития транзитной и туристической привлекательности страны, обеспечение эффективной работы по пресечению правонарушений и контрабанды", - отметили в ГТК.

Председатель ГТК отметил значительную роль Брестской таможни в решении задач, поставленных главой государства перед таможенной службой Беларуси, вручил государственные награды брестским таможенникам. Во время рабочей поездки Юрий Сенько также посетил пункт пропуска "Брест", где ознакомился с модернизированными в 2017 году информационно-коммуникационными технологиями и определил задачи по совершенствованию деятельности на белорусско-польском направлении в 2018 году.

В заседании приняли участие помощник Президента Беларуси - главный инспектор по Брестской области Василий Герасимов, руководители взаимодействующих областных структур и сотрудники Брестской таможни.-0-