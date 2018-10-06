Брестские байкеры мотопарадом закроют сезон

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 6 октября пройдет торжественное закрытие мотосезона, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Байкеры по традиции соберутся на парковке возле Ледового дворца, где пройдет официальная часть мероприятия. Там будут подведены итоги мотосезона, состоятся конкурсы и демонстрация техники. В 14.30 колонна мотоциклистов в сопровождении эскорта ГАИ проследует в Брестскую крепость. В связи с мотопарадом на некоторых улицах города будет ограничено движение транспорта. Маршрут, в частности, включает ул. Московскую - ул. 28 Июля - Варшавское шоссе - ул. Зубачева - ул. ГОБК - северные ворота мемориального комплекса.
В крепостном храме состоится молебен по погибшим в ДТП мотоциклистам. После этого инспекторы и байкеры посетят детский социальный приют. Для воспитанников учреждения гости подготовили подарки и конкурсную программу на знание правил дорожного движения. На память о встрече у ребят останутся и фото на мотоциклах.
Как отметили в Госавтоинспекции, в этом мотосезоне удалось не допустить серьезного роста количества дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. За январь-сентябрь на территории области с их участием зарегистрировано 40 ДТП (за аналогичный период прошлого года - 38), в результате которых 6 человек погибли, 41 получил травмы различной степени тяжести.-0-
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