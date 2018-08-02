Брестские десантники приурочили к празднику памятный пробег

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте празднование Дня десантников и сил специальных операций началось пробегом "Память", передает корреспондент БЕЛТА.

Десантники разных поколений - нынешние военнослужащие, кто демобилизовался ранее, ветераны - собрались в парке воинов-интернационалистов. Они возложили цветы к памятнику. В память о погибших при исполнении интернационального долга брестчан состоялся пробег. Его участники преодолели более 8 км, финишировав на территории 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

В это время на торжественное открытие праздника в части собрались семьи военнослужащих, местные жители. Воины-десантники продемонстрировали навыки в постановочных эпизодах боевого, рукопашного и воздушного боя, элементы альпинистской подготовки. Впечатлили своим мастерством и парашютисты. Гости могли ознакомиться с вооружением, военной техникой, формой одежды и снаряжением сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

"История показывает, что парни в голубых беретах всегда выполняли стоящие перед ними задачи. Народ помнит это и уважает своих защитников, - отметил командующий войсками сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко. - Порох всегда нужно держать сухим, чтобы быть готовым дать отпор врагу. Этому нужно учиться. Тренируемся, готовимся ежедневно. Показанные сегодня действия - отдельные эпизоды из программы боевой подготовки, чем военнослужащие занимаются в течение всей службы".

Ворота 38-й бригады будут открыты для всех желающих на протяжении дня. Гостям предлагают посоревноваться в перетягивании каната, поднятии гири, поучаствовать в подушечных боях, проверить свою меткость в тире.-0-