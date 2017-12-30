Брестские моржи проведут предновогодний заплыв на Мухавце

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские моржи проведут сегодня предновогодний заплыв на реке Мухавец, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областного отделения Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Александр Кабанов.

Групповой заплыв состоится на станции "Моржевая" у Гузнянского моста в областном центре в 11 часов. Возраст и количество участников организаторы не ограничивают. В программе также игры и песни у костра, чай с блинами и другие развлечения.

"В зависимости от погоды мы ожидаем от 5 до 50 человек участников. Костяк нашей группы составляют заядлые туристы с опытом длительных лыжных переходов, ночевок в сугробах. В принципе, мы регулярно окунаемся в реке и устраиваем заплывы. Основное - это отдых на природе, возможность пообщаться единомышленникам. Сегодня мы приглашаем всех, кто привержен здоровому образу жизни, интересно провести время", - отметил Александр Кабанов.

Кроме того, сегодня проходит заключительная в этом году велосипедная прогулка городского велоклуба "РаДея". Участники мероприятия стартовали в 10 часов утра от памятника 1000-летию Бреста, они преодолеют маршрут протяженностью 10-15 км по городу и окрестностям с заездом на станцию "Моржевая". Там участники подведут итоги года и наметят планы на будущее. В частности, очередной массовый заплыв любителей зимнего плавания планируется на старый Новый год в Барановичах.-0-