Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз лабораторного оборудования

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза партии дорогостоящего лабораторного оборудования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного таможенного комитета.

Через пункт пропуска "Козловичи" следовал автомобиль Volvo со строительным оборудованием для производства блоков и плит. При досмотре грузового отсека автопоезда таможенники обнаружили более 150 единиц незадекларированных принадлежностей к лабораторному оборудованию. Сведения о товаре отсутствовали в предоставленных к оформлению товаросопроводительных документах. По предварительной оценке, его стоимость превышает Br30 тыс. Таким образом субъект хозяйствования намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей свыше Br7,5 тыс.

По факту недекларирования груза начат административный процесс по ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-