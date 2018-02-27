Брестские волонтеры Красного Креста помогают в сильные морозы автомобилистам и бездомным

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Передвижной пункт обогрева функционирует в прилегающих к Бресту районах, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Лариса Воронко.

Мобильный пункт обогрева Красного Креста начал работать в последние дни, когда в регионе установились сильные морозы. Целевой группой волонтеров отряда быстрого реагирования являются автомобилисты и лица без определенного места жительства. Машина с логотипом БОКК в основном курсирует по трассе М1/Е30, на территории Брестского и Жабинковского районов. Сегодня волонтеры отправились в Малоритский район, где расположен крупный полигон ТБО, где могут находиться лица без определенного места жительства.

"Автомобиль высокой проходимости оборудован всем необходимым для оказания помощи попавшим в сложную ситуацию гражданам: там есть палатки, теплые вещи и пледы, термоса с горячей водой. Волонтеры могут заварить чай, приготовить быстрорастворимую кашу с тушенкой. Кроме этого, есть тросы и дополнительный аккумулятор, чтобы завести машину. Вообще в такие морозы идет мониторинг дорог с целью оказания помощи нуждающимся. Только за вчерашний день волонтеры помогли около 130 гражданам", - рассказала Лариса Воронко. Пункты обогрева также открыты во всех районных организациях БОКК.

Руководитель региональной организации БОКК отметила, что пункты обогрева будут работать до тех пор, пока будут держаться сильные морозы. Между тем, по информации ГУ "Брестоблгидромет", минувшая ночь выдалась самой холодной за эту зиму. Так, Полесская метеостанция в Лунинецком районе зафиксировала понижение температуры до 25 градусов - температурный рекорд за последние 32 года. В целом несколько последних дней температурный фон в регионе значительно ниже климатической нормы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода существенно не изменится.-0-

Фото БОКК

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