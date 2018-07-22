Брестский горисполком рассказал о реконструкции очистных сооружений города

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте продолжается реконструкция очистных сооружений. Такая информация размещена на сайте Брестского городского исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА.

Реализация проекта "Беларусь: экологический инфраструктурный проект - 1-й этап, реконструкция очистных сооружений канализации города Бреста" началась чуть больше года назад. По проекту проходит масштабная реконструкция существующих и строительство новых объектов на очистных сооружениях Бреста.

Уже построен пятый аэротенк, реконструированы два вторичных отстойника, в которых идет монтаж технологического оборудования. Приобрело свои очертания здание механической очистки. В нем расположатся решетки и песколовки. Кроме того, строители занимаются накрытием специальными сегментами первичного отстойника, что существенно снизит уровень неприятного запаха в городе. Своеобразными куполами будут накрыты и остальные 5 первичных отстойников. В них будет предусмотрена и система очистки воздуха, что также положительно повлияет на решение проблемы, говорится в сообщении.

Согласно Распоряжению №142рп "О подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста" реконструкция очистных сооружений включена в план основных мероприятий, которые необходимо выполнить к юбилею города.-0-