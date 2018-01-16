Брестский облисполком направит в 2018 году на поддержку инновационных проектов Br9,9 млн

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Из инновационного фонда Брестского облисполкома в текущем году на реализацию инновационных проектов будет выделено Br9,9 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета экономики облисполкома Михаил Баценко.

Под эту сумму в рамках Государственной программы инновационного развития сформирован перечень из шести проектов. Самым капиталоемким является проект Пинского опытно-механического завода по производству нового для страны вида продукции - вертикальных многоступенчатых насосов. На его реализацию планируется направить Br3,8 млн.

Также средства инновационного фонда на безвозмездной основе будут выделены Брестскому электроламповому заводу на организацию производства светодиодного осветительного оборудования. ОАО "Кобринская прядильно-ткацкая фабрика "Ручайка" получит финансовую поддержку в целях организации производства готовых изделий из текстильных материалов, пропитанных ПВХ, компания "ИООО "РусБелГаз" - на выпуск новых промышленных счетчиков газа. В селекционно-гибридном центре "Западный" будет продолжено создание инновационного производства органоминеральных удобрений на основе отходов биогазовой установки.

В своеобразном листе ожидания находится и проект Брестского электромеханического завода по созданию новых почвообрабатывающих агрегатов без активной части. ОАО "Брестсельмаш" предложил инновационную разработку зерносушильного комплекса, в котором процесс сушки будет в основном производиться за счет сжигания зерноотходов, что позволит сэкономить большое количество газа.

Кроме того, запланировано финансирование четырех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму около Br250 тыс. Средства фонда будут выделены также на развитие Брестского научно-технологического парка.

В 2017 году поддержку инновационного фонда Брестского облисполкома получили 6 инновационных проектов предприятий различной формы собственности на общую сумму около Br8 млн.-0-

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