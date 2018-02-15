Брестский облисполком объявил конкурс инновационных проектов на 2019 год

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области проводится открытый конкурс проектов (работ, мероприятий), финансируемых с привлечением средств инновационного фонда облисполкома в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета экономики облисполкома Михаил Баценко.

Конкурс объявлен заранее, чтобы собрать как можно больше предложений. "Список инновационных проектов на будущий год должен быть сформирован до октября текущего года. Надо, чтобы они прошли экспертизу, в том числе в Госкомитете науки и техники. Только после этого мы сможем включить их в Госпрограмму инновационного развития на 2019 год. Если сейчас поступит мало проектов, будем дополнительно объявлять конкурс. То есть создаем задел для того, чтобы можно было целый год спокойно, в безавральном режиме работать", - пояснил Михаил Баценко.

Облисполком готов профинансировать инновационные проекты, предполагающие создание конкретного производства, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, обеспечивающие создание новой для республики продукции, усовершенствованных технологий, услуг. Предусмотрено также выделение средств на поддержку субъектов инновационной инфраструктуры, проведение научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, выставок научно-технических достижений. Помимо заявки от претендентов требуются бизнес-план проекта, его технико-экономическое обоснование, календарный план реализации проекта (работ, мероприятий). Заявления на участие в конкурсе с прилагаемыми документами принимаются в комитете экономики по 28 февраля.

В текущем году инновационный фонд Брестского облисполкома запланирован в размере Br11,9 млн, в том числе на реализацию шести инновационных проектов будет направлено Br9,9 млн. На развитие Брестского технологического парка предусмотрено выделить Br1,7 млн. Запланировано финансирование четырех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму около Br250 тыс. "На 2018 год поступило заявок больше запланированной суммы. Мы выбираем лучшие предложения. Кроме того, формируется так называемый лист ожидания - из него проекты переходят на будущий год", - рассказал председатель комитета экономики.-0-

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