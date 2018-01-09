Брестский облисполком выставил на продажу государственные пакеты акций 36 предприятий

9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Государственные пакеты акций 36 открытых акционерных обществ готовы предложить инвесторам в Брестской области в 2018 году, сообщили БЕЛТА в фонде "Брестоблимущество".

Брестский облисполком предлагает, в частности, рассмотреть возможность участия в развитии хозяйственных обществ через приобретение находящихся в коммунальной собственности пакетов акций 8 предприятий промышленности, 5 - торговых, 15 - сельского хозяйства и 8 - сферы услуг. Преимущественно речь идет о контрольных пакетах акций и выше.

Так, в перечень акционерных обществ, испытывающих потребности в инвестициях, вошли Барановичский завод запасных частей "Автако", Березовский мотороремонтный и Дрогичинский трактороремонтный заводы, Квасевичская перо-пуховая фабрика, Пинский завод средств малой механизации, ОАО "Пинские нетканые материалы". Инвесторов ждут туркомплекс "Брест-Интурист", универмаг "Кобрин", ОАО "Брестское пчеловодство", "Белимпортторг", Барановичская СПМК-2. Механизмы приватизации готовы запустить в отношени ОАО "Батчи", "Именинский", "Киселевцы", "Кутузовский", "Дружба народов", "Новоселковский", рыбокомбината "Любань" в Кобринском районе, ОАО "Гвозница" и "Орехово" - в Малоритском, "Крышиловичи" - в Ганцевичском, "Пеняково", "Осиповичи", "Хомское" - в Дрогичинском, других ОАО.

"Подробная информация о деятельности данных акционерных обществ и размере предлагаемого для продажи пакета акций размещена на сайте Брестского облисполкома. В случае заинтересованности желающие могут подготовить и направить в адрес облисполкома свои предложения по развитию предприятий. Инвесторы могут также представить предложения по развитию других акционерных обществ с долей коммунальной собственности, информация о которых также представлена на сайте облисполкома", - уточнили в фонде.

Там также отметили, что в соответствии с законодательством право приобретения находящихся в госсобственности акций имеют физлица, в том числе ИП, иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица, за исключением госорганизаций и хозяйственных обществ, в уставных фондах которых количество акций (размер доли), принадлежащих Беларуси или ее административно-территориальным единицам, превышает 50%, иностранные государства и их административно-территориальные единицы, международные организации, иностранные юрлица, а также иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами.-0-

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