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Брестский облпотребсоюз делает ставку на франчайзинг и кооперацию с производителями

Регионы 29.03.2018 | 19:42
Фото из архива
Фото из архива

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский облпотребсоюз делает ставку на франчайзинг и кооперацию с производителями, сообщил сегодня на отчетном общем собрании представителей членов Брестского областного союза потребительских обществ председатель правления Леонид Янкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы стараемся кооперироваться с предприятиями-производителями. Так, на условиях франчайзинга они нам поставляют товар, а мы рассчитываемся за него по мере реализации, с заранее оговоренными дивидендами. Сегодня это направление активно продвигаем во всех районах", - отметил Леонид Янкович. В качестве положительного примера он привел сотрудничество с компанией "ОМА", которая представлена в торговых объектах кооператоров в Пружанах, Березе, Столине. В текущем году площадку по торговле строительными материалами планируется открыть в Ивацевичах.

Несколько лет назад облпотребсоюз отказался от строительства крупноформатных магазинов. "Стратегия заключается в том, чтобы строить торговые объекты шаговой доступности - в первую очередь в новых микрорайонах городов областного подчинения и районных центрах. Также делаем ставку на фирменную сеть. Лучше всего в этом направлении получается работать с фабриками "8 Марта", "Калинка", "Галантэя", другими отечественными производителями", - сказал руководитель облпотребсоюза.

Объем розничного товарооборота по системе Брестского облпотребсоюза за 2017 год составил Br447 млн.-0-

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Теги
Брестская область, потребители, торговля
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