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Брестский полумарафон собрал участников из семи стран

Регионы 24.06.2018 | 09:49

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Первый "БрестПолумарафон" собрал сегодня более 1 тыс. участников, передает корреспондент БЕЛТА.

Только официально зарегистрировались 1 тыс. любителей бега из Бреста и других регионов Беларуси, а также из России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Германии. На месте старта к ним присоединилось немало тех, кто решил пробежаться, не фиксируя свой результат.

"Полумарафон даст толчок к развитию новой традиции к тысячелетию Бреста. Население активно поддержало инициативу. Участников много, они разного возраста. Среди них и профессионалы, и любители легкой атлетики. Это говорит о том, что наш город открыт для новых мероприятий", - подчеркнул первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

Все участники вышли на старт одновременно. Одни выбрали для себя дистанцию 6 км, другие - 10 км. Самые выносливые пробегут 21 км. Также организованы детские забеги.

Правильно подготовиться к старту брестчанам и гостям областного центра помогла белорусская барьеристка Алина Талай. Она провела разминку, во время которой показала несколько упражнений из своей тренировочной программы.

"Брестский полумарафон проводится впервые. Хочется верить, что он станет ежегодным стартом. В мире сейчас спортивный и здоровый образ жизни набирает популярность. Думаю, в Беларуси мы тоже увидим не один полумарафон", - считает легкоатлетка.-0-

Фото Вадима Якубенка

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