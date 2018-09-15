Брестский район будет сотрудничать со Звездным городком Московской области

15 сентября, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. Церемония подписания договора о сотрудничестве Брестского райисполкома с Звездным городком Московской области состоялась сегодня в деревне Томашовка, на малой родине первого космонавта Беларуси Петра Климука, передает корреспондент БЕЛТА.

Под документом свои подписи поставили председатель Брестского райисполкома Владимир Сенчук и врио руководителя администрации Звездного городка Евгений Баришевский. Соглашение предусматривает укрепление связей между жителями двух регионов Беларуси и России, а также контактов в сферах науки, образования, культуры, спорта и туризма. В частности, планируется наладить обмен опытом, делегациями, организовывать совместные мероприятия. Приоритетом взаимодействия на данном этапе определены космонавтика и машиностроение.

Заключение договора о сотрудничестве инициировал дважды Герой Советского союза, летчик-космонавт Петр Климук, чье детство прошло в Брестском районе. "Петр Ильич родной вам и дорогой нам человек, сделал многое для Звездного городка и пилотируемой космонавтики в целом. Поэтому подписать такое соглашение очень символично. Готовы обсуждать с партнерами дальнейшие шаги по взаимодействию. Например, в Томашовке есть музей космонавтики, аналогов которому нет в Беларуси. Можем начать сотрудничество с обмена материалами: личных вещей космонавтов, предметов их быта и других ", - отметил Евгений Баришевский.

Соглашение о сотрудничестве между Брестским райисполкомом и администрацией Звездного городка также является договором о намерениях заключения в перспективе побратимских отношений. "Это рамочное соглашение. В процессе работы оно будет расширяться и находить различные направления для взаимодействия. Начнем с вопросов образования и культуры. Главное, чтобы в дальнейшем наши регионы вышли на экономические вопросы взаимодейтствия", - подчеркнул Владимир Сенчук.-0-