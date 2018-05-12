Брестский велофестиваль "Без мотора" соберет около 2 тыс. участников

12 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня пройдет семейный велофестиваль "Без мотора", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе информационно-просветительского учреждения "За вело Брест".

Подобный фестиваль в областном центре состоится во второй раз. Ожидается, что его участниками станут около 2 тыс. человек. Сбор велосипедистов запланирован на парковке возле Брестской крепости. Оттуда в 11.00 колонна в сопровождении ГАИ направится на улицу Зубачева, Варшавское шоссе, улицу Октябрьской революции и финиширует на Гребном канале. Маршрут от начальной точки движения до площадки, где пройдут основные мероприятия, составит около 7 км.

Желающие смогут поучаствовать в любительском марафоне, эстафете, преодолеть велолабиринты, посоревноваться в знании ПДД. Запланированы мастер-классы по тюнингу и ремонту велосипеда, езде в экстремальных условиях, совершению велопутешествий. Будет предложено пройти бесплатную диагностику двухколесного транспорта. Дополнят программу показательные выступления сотрудников МЧС, соревнования по петанку. С 15.00 до 20.00 публику будут развлекать музыканты. Жители и гости города смогут насладиться выступлением популярных групп из Бреста, Могилева, Жабинки. Завершится мероприятие розыгрышем главного приза фестиваля.

"Мы хотим показать, что велосипед можно использовать для ежедневного передвижения по городу. Это не только положительно скажется на экологии, но и сделает человека приверженцем здорового образа жизни", - подчеркнули в пресс-службе "За вело Брест".

Организаторами семейного велофестиваля "Без мотора" являются Брестский горисполком и информационно-просветительское учреждение "За вело Брест".-0-