Брестский завод по производству светодиодов за год планирует создать более 100 рабочих мест

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на заводе по производству светодиодной продукции в текущем году планируется создать более 100 рабочих мест, сообщила сегодня журналистам начальник планово-экономического отдела предприятия Анна Баран, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприятие, которое принадлежит ООО "Арлайт и К", размещается на территории свободной экономической зоны "Брест" в районе аэропорта. Производство заработало в январе. В настоящее время там изготавливается светодиодная лента. "Сейчас у нас работают более 50 человек. Но предприятие будет расширяться. Мы планируем еще ввести цех по производству светодиодов. До конца года собираемся набрать дополнительно 50-60 новых работников", - подчеркнула Анна Баран.

В управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома состоялся День предприятия. На собеседование получили приглашения как квалифицированные специалисты, так и соискатели без квалификации. Для женщин на ООО "Арлайт и К" открыты вакансии на участке сборки. Также на производстве ждут мужчин с навыками ручной пайки, специалистов со знанием радиоэлектроники.

В Бресте с начала года это уже пятый по счету День предприятия. Причем все мероприятия прошли по инициативе нанимателей. "Уже дважды поучаствовало ИООО "Анрэкс", которое набирает станочников деревообрабатывающих станков. Для них мы обучаем одну группу, планируется вторая. Также обращались предприятие "Бонше" и сеть магазинов "Юнифуд". По итогам этих мероприятий трудоустроено около 100 человек", - отметила заместитель начальника управления по труду и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.-0-