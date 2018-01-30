Брестской области нужно наращивать выпуск инновационной продукции - Мясникович

30 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестской области нужно наращивать выпуск инновационной продукции. Такое мнение высказал сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании было отмечено, что в 2017 году Брестской области удалось увеличить уровень отгрузки инновационной продукции по сравнению с 2016 годом на 1,9 процентных пункта до 3,3%. Тем не менее, установленный региону индикативный показатель (5,8%) не достигнут. Более того, Пинск, Пинский, Ганцевичский и Пружанский районы допустили снижение удельного веса отгруженной инновационной продукции. В Барановичском, Брестском, Каменецком районах, а также на предприятиях "Брестоблагросервиса" отгруженная инновационная продукция вовсе отсутствует.

"Мы полностью сформировали программу под план инновационного фонда на 2018 год. В прошлом году эта программа корректировалась четыре раза, в итоге окончательный фонд был использован лишь на 60%. Остатки будут направлены в этом году на развитие трех проектов: ламповый завод, предприятие свободной экономической зоны и развитие технопарка", - сообщил заместитель председателя облисполкома Андрей Клец.

Михаил Мясникович обратил внимание на ежегодное снижение освоения средств инновационного фонда в регионе. Так, из запланированных на 2016 год Br15 млн в итоге освоено Br11,6 млн, в 2017-м - Br9,8 млн. "Объем инновационной продукции в области один из самых низких в стране. Положение дел надо, безусловно, поправлять и за счет этого повышать конкурентоспособность областной экономики. Конечно, можно напрягать и вузы, и ученых, но в первую очередь надо спрашивать с директорского корпуса, с главных инженеров предприятий, которые отвечают за развитие своих компаний. Причем надо смотреть не только на источники областного инновационного фонда. Республиканские организации могут брать деньги и из республиканского инновационного фонда", - отметил уполномоченный Президента по Брестской области.-0-

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