Брестской области выделят бюджетный кредит на реализацию инвестпрограммы в 2018 году

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестской области выделят бюджетный кредит в Br20 млн на реализацию инвестиционной программы в 2018 году, соответствующее постановление Совета Министров от 10 апреля 2018 года №270 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, для обеспечения выполнения плана мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия Бреста, утвержденного распоряжением Президента от 25 августа 2016 года №142рп, Совет Министров постановляет Министерству финансов предоставить в 2018 году из республиканского бюджета за счет средств, предусмотренных на предоставление бюджетных кредитов, ссуд, займов, кредит областному бюджету Брестской области на реализацию инвестиционной программы на 2018 год в сумме Br20 млн со сроком возврата с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2021 года ежеквартально равными долями.

Проценты за пользование кредитом уплачиваются в сроки, определенные договором между Минфином и Брестским облисполкомом об условиях предоставления и возврата бюджетного кредита в размере ставки, определяемой законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год для бюджетных кредитов, предоставляемых на реализацию инвестиционных проектов и программ.-0-