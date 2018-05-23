БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра образования Сергей Рудый сегодня представил коллективу Брестского государственного технического университета нового ректора Александра Драгана, передает корреспондент БЕЛТА.

Представление нового руководителя состоялось во время расширенного собрания ученого совета вуза. "БрГТУ - солидный университет, у которого есть немало перспектив для развития. Главная цель - обеспечить качественное образование, готовить кадры по востребованным сегодня специальностям, а также ориентироваться на те, на которые будет спрос завтра", - подчеркнул Сергей Рудый.

Ранее Александр Драган занимал должность декана машиностроительного факультета. "Очень важно, что его профессиональное становление происходило в этом коллективе, он будет продолжать заложенные традиции. Предыдущим ректором Петром Пойтой было сделано многое. Сегодня главное - сохранить наработанное и, естественно, придать новый импульс развитию университета", - отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко.

В университете есть предложения по повышению качества образования. "Для инженерного вуза актуально обеспечить практико-ориентированное обучение. Я думаю, будет правильно обеспечить более раннюю интеграцию студента, будущего молодого специалиста, в производственный процесс. Мы будем совершенствовать существующие формы практики, а также придумывать новые. Есть идеи, каким образом это реализовать", - сказал Александр Драган.

Профессор Петр Пойта продолжит работать в БрГТУ. Участники ученого совета поблагодарили его за многолетний и плодотворный труд. Ему вручены грамоты Министерства образования, Брестского облисполкома.-0-