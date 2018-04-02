Брянская область заинтересована в расширении партнерства с Гомельским регионом в сфере АПК

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская и Брянская области имеют большие перспективы дальнейшего сотрудничества. Уверенность в этом выразил заместитель губернатора Брянской области, заместитель председателя правительства Брянской области Юрий Мокренко сегодня в Гомеле на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Мокренко отметил, что взаимодействие Брянской и Гомельской областей охватывает практически все сферы. Крепнут связи в различных отраслях, растет товарооборот, усиливается приграничное сотрудничество, развивается туризм, формируется единое информационное пространство. "Уверен, что наши регионы имеют большие перспективы дальнейшего сотрудничества. Мы заинтересованы в расширении партнерства в промышленном, научно-техническом, аграрном секторах экономики, в культуре, образовании и спорте", - сказал Юрий Мокренко. По его мнению, такие мероприятия, как Гомельский экономический форум, Славянский международный экономический форум в Брянске, международная выставка "Весна в Гомеле", международные фестивали "Славянское единство" и "Славянские театральные встречи", служат всестороннему развитию добрососедских отношений.

По словам заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Привалова, Российская Федерация была и остается основным внешнеторговым партнером Гомельской области: более 62% товарооборота приходится именно на Россию. "По итогам минувшего года лидирующие позиции по объему экспортных поставок занимают Брянская, Московская, Воронежская области, Москва и Санкт-Петербург. Основные составляющие экспорта - черные металлы, сельхозтехника, мясо-молочная продукция", - рассказал зампредседателя облисполкома. Лидером торговли с российскими партнерами является Белорусский металлургический завод: на его долю приходится более 60% от всего объема товарооборота. Активно сотрудничают с Россией "Гомсельмаш", "Белоруснефть", "Гомелькабель", Гомельский химзавод, Мозырский нефтеперерабатывающий завод, "СветлогорскХимволокно" и многие другие.

Развивается и межрегиональное сотрудничество: между Гомельской областью и российскими регионами заключено 27 соглашений о торгово-экономическом и научно-культурном сотрудничестве, 72 соглашения о партнерских и побратимских связях с российскими административными центрами реализуют города и районы Гомельского региона. Успешно развиваются научно-технические, образовательные, культурные, спортивные и другие связи.

Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню единения народов Беларуси и России с участием руководства Гомельской области, делегации Брянской области, представителей трудовых коллективов, интеллигенции, студенческой молодежи, ветеранов Великой Отечественной войны и труда прошли в Гомельском областном драматическом театре. Концертные номера представили творческие коллективы Гомельской и Брянской областей.-0-