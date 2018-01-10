БРПО организовала праздник для учащихся Ганцевичской школы-интерната

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичской вспомогательной школе-интернате (Брестская область) сегодня состоялась республиканская благотворительная акция "Чудеса на Рождество", сообщили корреспонденту БЕЛТА в общественном объединении "Белорусская республиканская пионерская организация".

В гости к воспитанникам школы-интерната приехали представители аппарата Центрального совета БРПО во главе с его председателем Александрой Гончаровой. В настоящее время в школе-интернате обучается 77 учащихся с различной степенью нарушения интеллектуального развития. В учреждении детям оказывается педагогическая, психологическая, социальная помощь, здесь имеются все условия для успешного обучения и социальной адаптации воспитанников.

В качестве новогоднего подарка лидеры пионерской организации вручили представителям администрации учреждения фотоаппарат, продукцию БРПО, организовали для детей сладкий стол. В мероприятии также приняли участие представители Ганцевичского райисполкома. Во время праздника начальнику отдела образования, спорта и туризма, бывшей "артековке" Надежде Здрок за заслуги в пионерском движении был вручен нагрудный знак "Лепшаму важатаму".

Вместе с ребятами гости приняли участие в новогоднем театрализованном представлении "В поисках утраченного посоха", подготовленного пионерами Ганцевичской районной организации. Во время работы интерактивной площадки "Пионерский сувенир" взрослые и дети учились изготавливать своими руками "Зубренят", которые затем каждый воспитанник интерната смог оставить себе на память в качестве подарка.

Ежегодная инициатива БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество" в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети" продлится по 20 января. Целевой аудиторией проекта являются воспитанники детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, дети-инвалиды, одинокие пожилые граждане. Во время акции волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" и тимуровцы БРПО во всех регионах страны организуют конкурсы, праздничные программы. Кроме того, акция включает сбор спортивного инвентаря, канцелярских товаров, предметов для художественного творчества, настольных игр, игрушек, книг для передачи в детские социальные учреждения. Только в Брестской области за этот период планируется провести более 1 тыс. мероприятий.-0-

Фото Ганцевичского РК ОО "БРСМ"