БРСМ примет участие в новом молодежном проекте Псковской области в районе Кургана Дружбы

13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Представители ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" примут участие в новом международном молодежном проекте Псковской области в районе Кургана Дружбы, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.

Приглашение на мероприятие передала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова сегодня во время рабочей встречи с председателем Витебского областного Совета депутатов Владимиром Терентьевым, участие в которой принимал и лидер молодежной организации.

По словам Веры Емельяновой, идея проведения форума родилась после участия временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мероприятиях 59-й международной встречи фронтовиков, партизан и подпольщиков Беларуси, России, Латвии на Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе. В этом году принимающей стороной была Беларусь. "Мы очень благодарны белорусской стороне за высокий уровень организации встречи, наш руководитель был потрясен, а в результате родилась инициатива проведения мероприятия на патриотическую тематику в молодежном формате", - сказала Вера Емельянова, добавив, что нынешнее поколение несет ответственность за то, как память и традиции будут передаваться потомкам.

Молодежный форум планируется провести в конце августа 2018 года на территории недалеко от Кургана Дружбы. "Наша инициатива не собирается конкурировать с лагерем "Бе-La-Русь", но сегодня назрела потребность в новых подходах, привлечении новых участников, так что приглашаем и белорусов оценить нашу идею", - пояснила Вера Емельянова.

По словам председателя молодежной палаты при Псковском областном Собрании депутатов Дениса Матвеева, наряду с патриотической тематикой мероприятия в рамках форума будут направлены на профессиональное становление молодых людей. Кроме того, новый проект задуман как площадка для организации взаимодействия молодежных парламентов, действующих при органах представительной власти России и Беларуси.

"Инициатива интересная, поэтому я уверен, что представители БРСМ, прежде всего Витебской области (а она лучшая в стране по реализации молодежной политики, в том числе среди региональных организаций БРСМ), достойно представят нашу организацию, поделятся передовым опытом работы с молодежью", - сказал Дмитрий Воронюк.-0-