БРСМ проведет акцию по сбору предложений для будущих депутатов Мингорсовета

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Молодежь решает!" начнется сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в городском комитете БРСМ.

В столице будут установлены специальные ящики, в которых избиратели смогут оставить свои пожелания и предложения будущим депутатам Мингорсовета. В последующем своеобразные напутствия горожан передадут представителям депутатского корпуса.

Акция будет проходить до 17 февраля: по пятницам с 15.00 до 19.00, в субботу-воскресенье с 11.00 до 16.00.

Определено 18 площадок в районах города:

возле универмага "Беларусь" (ул.Жилуновича, 4),

ТЦ "Момо" (Партизанский проспект, 150а),

ТРЦ "Е-сити" (ул.Денисовская, 8),

гипермаркета "Гиппо" (просп.Рокоссовского, 2),

жилого комплекса "Студенческая деревня" (просп.Дзержинского, 97),

ТД "Кирмаш" (просп.Дзержинского, 100),

ТЦ "Корона-Курасовщина" (ул.Корженевского, 26),

магазина ЗАО "Универсам Могилевский" (ул.Могилевская, 12),

кинотеатра "Мир" (улица Козлова, д.4а),

УЗ "9 стоматологическая поликлиника" (ул.Захарова, 52, к.2),

магазина "1000 мелочей" (ул.Калинина, 1),

магазина "Турист" (ул.Толбухина,12а),

КТУП "Минский Комаровский рынок" (ул.Веры Хоружей, 8),

ЦУМ "Минск" (просп.Независимости, 54),

Mart Inn (просп.Пушкина, 37),

ТЦ "Скала" (ул.Петра Глебки, 5),

ОАО "ГУМ" (просп.Независимости, 21),

ТД "На Немиге" (ул.Немига, 10).

Старт акции сегодня будет дан возле главного входа в ГУМ в 16.30.-0-