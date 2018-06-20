БРСМ в Год малой родины реализует проект "Мой родны кут" по обустройству минских дворов

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ в Год малой родины реализует проект "Мой родны кут" по обустройству дворовых территорий, сообщил сегодня первый секретарь организации Сергей Клишевич на пресс-конференции, посвященной Дню молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется благоустроить не менее 10 объектов в каждом районе, по итогам акции осенью здесь состоятся праздники дворов. Акция стартует после Дня Независимости в Ленинском районе города вблизи жилых домов №79 и 81 по ул. Плеханова.

"Будем привлекать не только молодежных активистов, но и жильцов, взаимодействовать с коллегиальными органами территориального общественного самоуправления (КОТОС) и представителями товариществ собственников, коммунальными службами, местной властью. Благоустроенные дворы станут подарком жителям к Дню Октябрьской революции. При обустройстве территорий учтем пожелания минчан", - отметил Сергей Клишевич.

Рассматривается возможность создания арт-скамеек с Wi-Fi, парковок для велосипедов. Проект будет содержать и конкурсную составляющую - жюри оценит оформление клумб, новаторские подходы. Авторы лучших работ получат подарки от городской организации БРСМ.-0-