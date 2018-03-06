БСЖ создаст в Минске клуб по содействию женскому предпринимательству

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин создаст в Минске клуб по содействию женскому предпринимательству. Об этом сообщила сегодня депутат Палаты представителей Анна Старовойтова на круглом столе, приуроченном к Международному дню женщин, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутат отметила, что нельзя отказывать женщине в желании быть успешной, раскрыть свой потенциал, почувствовать себя увереннее. Новшества в законодательстве позволили активнее развивать самозанятость и женское предпринимательство. "Наше объединение в Минске разрабатывает положение о создании клуба, который позволит женщинам, желающим пойти по пути предпринимательства, раскроет пути и алгоритмы открытия своего дела. Это будет организовано на базе нашего центра по ул.Коммунистической", - анонсировала Анна Старовойтова.

"Возможность заниматься семьей, детьми и при этом реализовываться в обществе - большое достижение для современных белорусских женщин. Например, уплачивая единый налог, можно заниматься дизайном, маникюром, парикмахерским делом и так далее. Это прекрасно", - сказала она.

При этом важно, чтобы и в XXI веке роль женщины - хранительницы домашнего очага сохранялась. "Очень важно, чтобы, когда дома собиралась семья, возле этого очага пахло вкусными пирогами, была приятная уютная обстановка. Это объединяет и дает возможность мужчине восстановить силы, рождает у него желание приходить домой пораньше", - добавила Анна Старовойтова.

Круглый стол "Мир глазами женщин" проходит сегодня в пресс-центре Дома прессы. В нем участвуют представительницы руководства ведущих СМИ Беларуси. Женщин с праздником поздравил заместитель министра информации Павел Легкий.-0-