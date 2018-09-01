Будущее зависит от тех, кто сегодня сидит за школьными партами - Сенько

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. От тех, кто сегодня сидит за школьными партами, зависит будущее страны, заявил на торжественной линейке в Ворончанской базовой школе председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

"В первый день осени все образовательные учреждения страны вновь открывают свои двери для тысяч учеников. Это важное и особое событие как для ребят, которые с ответственностью вновь приступают к получению новых знаний, так и для педагогов и родителей, заботящихся о воспитании, образовании и будущем детей. От тех, кто сегодня сидит за школьными партами, зависит будущее нашей страны", - отметил Юрий Сенько.

Глава таможенного ведомства поздравил учеников, педагогов и родителей с началом нового учебного года, пожелав успехов, энергии, удачи, мудрости и терпения. Эту школу он закончил 34 года назад.

Ребятам и учителям показали фильм о таможенной службе Беларуси, а также технические средства таможенного контроля. Перед ними выступили сотрудники кинологической службы со своими четвероногими помощниками. На открытом уроке, посвященном Году малой родины, ученики рассказывали о месте, в котором они родились.-0-