"Бульк-дозер" и корабль-посылка: на Августовском канале соревновались оригинальные самодельные суда

11 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Августовском канале прошли соревнования самодельный оригинальных плавательных средств, передает корреспондент БЕЛТА.
Заплывы "На чем попало" - одно из центральных событий традиционного для Августовского канала Праздника моря. Главная задача участников - поразить зрителей и судьей оригинальной моделью плавательного средства. В полете фантазии ограничений нет, впрочем, в движение корабль должен приводиться мускульной силой экипажа.
На старт водной дистанции вышли 15 команд. Одна из них представила пиратский корабль, вооруженный стреляющей пушкой. Проплыло по каналу и судно, сделанное из воздушных шариков. Один из кораблей получил вкусное название - оладья.
Постоянная участница заплывов Тамара Козловская из Вороново выступила в роли Бабы Яги. На судно под названием "Лесная нечисть" взяла и настоящего Кота Баюна. Вместе они, как оказалось, не только плавают, но и играют главные роли в художественном фильме. Любительскую картину на тему народных сказок снимает сама Тамара Козловская.
Команда из Ивья представила фантазии на томатную тему и даже угощала гостей праздника свежими помидорами. Такой подход не случаен. Ивье - помидорная столица Гродненской области. Там 18 августа пройдет тематический фестиваль, на который и приглашали всех гостей праздника.
Команда из Сморгони представила плавающий трактор "Бульк-дозер". А из Островца на канал прибыл корабль-посылка под командой почтальона Печкина. Один из участников доказал, что плавать может все что угодно: печка под его управлением шла по глади канала, как пароход. Привлечь внимание к теме здорового образа жизни решили представители Свислочи. Медсестра Алина Панкевич возглавила экипаж корабля "Неболейка" в виде машины скорой помощи.
Программу Праздника моря, который принимает сегодня Августовский канал, постарались максимально насытить спортивными и развлекательными мероприятиями. Интересным для зрителей стал турнир по болотному футболу. Впервые для всех желающий провели 22-километровый велопробег, соревнования по пляжному волейболу и гиревому спорту.
Первый раз устроили в рамках Праздника моря водную феерию: на площадку активных развлечений из брандспойтов пролился настоящий пожарный дождь. Здесь можно было скатиться с мыльной горки, пострелять из водяных пистолетов, поиграть в водный волейбол. Традиционно в программе праздника мастер-классы, танцевальная и музыкальная программа, катание на кораблях и катамаранах, фуд-корт. Продлятся морские гуляния на канале до вечера.
"Заплывы на чем попало и болотный футбол проводятся уже на протяжении последних четырех лет. Сейчас их объединяет Праздник моря, который стал одним из самых популярных мероприятий летнего сезона на Августовском канале. Впрочем, мы постоянно находимся в поиске, добавляем новые мероприятия, форматы проведения, смотрим, что нравится гостям и участникам праздника", - отметил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что есть задумки по включению в программу праздника новых элементов и на следующий сезон.
Организатором праздника выступает Гродненский райисполком, проходит он при поддержке управления спорта и туризма облисполкома.-0-
Фото Леонида Щеглова
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