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"Бульк-дозер" и корабль-посылка: на Августовском канале соревновались оригинальные самодельные суда

Регионы 11.08.2018 | 16:38

11 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Августовском канале прошли соревнования самодельный оригинальных плавательных средств, передает корреспондент БЕЛТА.

Заплывы "На чем попало" - одно из центральных событий традиционного для Августовского канала Праздника моря. Главная задача участников - поразить зрителей и судьей оригинальной моделью плавательного средства. В полете фантазии ограничений нет, впрочем, в движение корабль должен приводиться мускульной силой экипажа.

На старт водной дистанции вышли 15 команд. Одна из них представила пиратский корабль, вооруженный стреляющей пушкой. Проплыло по каналу и судно, сделанное из воздушных шариков. Один из кораблей получил вкусное название - оладья.

Постоянная участница заплывов Тамара Козловская из Вороново выступила в роли Бабы Яги. На судно под названием "Лесная нечисть" взяла и настоящего Кота Баюна. Вместе они, как оказалось, не только плавают, но и играют главные роли в художественном фильме. Любительскую картину на тему народных сказок снимает сама Тамара Козловская.

Команда из Ивья представила фантазии на томатную тему и даже угощала гостей праздника свежими помидорами. Такой подход не случаен. Ивье - помидорная столица Гродненской области. Там 18 августа пройдет тематический фестиваль, на который и приглашали всех гостей праздника.

Команда из Сморгони представила плавающий трактор "Бульк-дозер". А из Островца на канал прибыл корабль-посылка под командой почтальона Печкина. Один из участников доказал, что плавать может все что угодно: печка под его управлением шла по глади канала, как пароход. Привлечь внимание к теме здорового образа жизни решили представители Свислочи. Медсестра Алина Панкевич возглавила экипаж корабля "Неболейка" в виде машины скорой помощи.

Программу Праздника моря, который принимает сегодня Августовский канал, постарались максимально насытить спортивными и развлекательными мероприятиями. Интересным для зрителей стал турнир по болотному футболу. Впервые для всех желающий провели 22-километровый велопробег, соревнования по пляжному волейболу и гиревому спорту.

Турнир по болотному футболу собрал на Августовском канале 28 командТурнир по болотному футболу собрал на Августовском канале 28 команд
Турнир по одной из самых зрелищных разновидностей футбола стал традиционным. На протяжении последних лет это одно из самых привлекательных и интересных мероприятий в программе Праздника моря.

Первый раз устроили в рамках Праздника моря водную феерию: на площадку активных развлечений из брандспойтов пролился настоящий пожарный дождь. Здесь можно было скатиться с мыльной горки, пострелять из водяных пистолетов, поиграть в водный волейбол. Традиционно в программе праздника мастер-классы, танцевальная и музыкальная программа, катание на кораблях и катамаранах, фуд-корт. Продлятся морские гуляния на канале до вечера.

"Заплывы на чем попало и болотный футбол проводятся уже на протяжении последних четырех лет. Сейчас их объединяет Праздник моря, который стал одним из самых популярных мероприятий летнего сезона на Августовском канале. Впрочем, мы постоянно находимся в поиске, добавляем новые мероприятия, форматы проведения, смотрим, что нравится гостям и участникам праздника", - отметил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что есть задумки по включению в программу праздника новых элементов и на следующий сезон.

Организатором праздника выступает Гродненский райисполком, проходит он при поддержке управления спорта и туризма облисполкома.-0-

Фото Леонида Щеглова

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Теги
водоемы, Гродненская область, соревнования
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