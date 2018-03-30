Бытовые вопросы необходимо снимать на местах - Мицкевич

30 марта, Дятлово /Корр. БЕЛТА/. Бытовые вопросы необходимо снимать на местах, четко объясняя людям то или иное решение. На это обратил внимание заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич сегодня во время личного приема граждан в Дятлово, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием, в частности, обратился житель поселка Гезгалы Дятловского района. По его мнению, законодательство в сфере ЖКХ несовершенно. Неравнодушного гражданина волнует санитарное состояние подъездов, редкое количество уборок. Кроме того, мужчина спорит с местными службами, кто должен установить доводчики на тамбурные двери. Заявитель уверен, что из-за утечки тепла приходится переплачивать за услугу.

"Бытовые вопросы должны сниматься на местах, чтобы человек не ходил по кругу. Причем любое решение тех же коммунальных служб надо человеку объяснять аргументировано и обстоятельно. А вот вопросы, касающиеся законодательства в сфере ЖКХ, будут обсуждаться, учтем и предложения с мест, - сказал Валерий Мицкевич. - Нюансы приводят к недопониманию и спорам, а люди должны четко знать, за что они платят и сколько".

Обратились за помощью и два молодых человека из Гродно. На протяжении нескольких лет их компания предоставляла услуги по вывозу твердых бытовых отходов, обслуживала более 200 юридических лиц в областном центре. Перед новым годом им увеличили тарифы на сортировку и хранение мусора на полигоне. Причем, по информации представителей компании, по новым тарифам начали работать лишь они, для конкурентов расценки остались прежними. Фирма оказалась в убытках, сейчас она на грани закрытия. В ситуации будут разбираться в том числе специалисты МАРТ. Все должны работать в равных условиях, подчеркнул Валерий Мицкевич.

Конкретный совет получила многодетная мать из Дятлово. Женщина с пятью детьми проживает в доме своей мамы. Дом по площади большой, однако в нем всего три жилых комнаты, поэтому жилищные условия хотелось бы улучшить. Женщине предложили свободную арендную трехкомнатную квартиру в райцентре, которую многодетная семья сможет перевести в статус социального жилья, а после этого стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендовать на строительство собственного жилья на льготных условиях.

Ольга Янковская по вопросу улучшения жилищных условий

В Министерство по труду и социальной защите будет передано обращение пенсионера из Гезгалов. У него не был учтен стаж работы на одном из предприятий в России, поэтому и пенсия меньше, чем могла бы быть. Так как вина в этом предприятия, то оно и должно возместить потери, только выполнять свои обязательства там не спешат.

На приеме Трофим Спиридонович с вопросом о пенсионном обеспечении

Немало вопросов во время приема касалось судебных решений, деятельности правоохранительных органов. Валерий Мицкевич заметил, что зачастую люди считают, что то или иное решение принято несправедливо. Такое мнение порой вытекает из-за недостаточной аргументированности решений. Если же все будет сделано в установленных законом рамках, соблюдены все процессуальные нормы, то и сомнений быть не должно.-0-

Фото Леонида Щеглова