Бывший детсад в Верхнедвинском районе реконструируют под жилье

11 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Неиспользуемое здание бывшего детского сада в деревне Жигули Верхнедвинского района планирует реконструировать под жилье частное предприятие, которое приобрело недвижимость по результатам аукциона сегодня в фонде "Витебскоблимущество", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам представителя нового собственника, предприятие специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции, имеет в штате около 300 работников и намерено использовать недвижимость для решения жилищного вопроса своих специалистов.

Так как интерес к объекту, выставлявшемуся на торги за одну базовую величину (Br24,5), проявил один участник, то торги признаны нерезультативными, а единственный претендент согласился приобрести недвижимость по начальной цене, увеличенной на 5%.

В состав предмета аукциона входили одноэтажное щитовое обложенное кирпичом здание 1987 года постройки общей площадью 169 кв.м, а также право аренды на 50 лет земельного участка почти 0,2 га. Лот выставлялся на торги с июля 2016 года.

Всего в первом месяце 2018 года фонд "Витебскоблимущество" выставил на аукционы около 40 объектов недвижимости республиканской и коммунальной собственности.

По итогам торгов в 2017 году продано 80 зданий и сооружений на сумму более Br1,8 млн.-0-