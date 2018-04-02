2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бывший дворец Радзивиллов в Барановичском районе выставлен на продажу со снижением цены на 80%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном территориальном фонде государственного имущества.

Повторный открытый аукцион по продаже историко-культурной ценности назначен на 29 мая. Продавцом комплекса капитальных строений в д. Полонечка выступает отдел образования, спорта и туризма Барановичского райисполкома. Начальная цена продажи составляет Br19 210. Земельный участок площадью 3,3 га предоставляется в аренду сроком на 50 лет. По условиям продажи новый собственник обязан будет провести реконструкцию (реставрацию) объекта в оговоренные сроки, подписать и зарегистрировать в Министерстве культуры охранное обязательство и использовать объект в течении трех лет с момента ввода в эксплуатацию.

Здание бывшего дворца Радзивиллов выставляется на торги со снижением цены на 80% в четвертый раз. В целом же Барановичский райисполком пытается продать объект с 2013 года. За это время его стоимость снизилась практически в шесть раз. В 2014 году объект со снижением цены на 50% приобрело минское ООО «Спецактивстрой-инвест». Собственник намеревался реставрировать здание и использовать его в туристических целях. Однако инвестора, который бы финансово поддержал планы нового владельца, найти не удалось, фирма не выплатила окончательную стоимость объекта, и в 2016 году объект вернулся в коммунальную собственность района.

Дворец в д. Полонечка является памятником архитектуры классицизма. Он был построен во второй половине XVIII века по приказу Матея Радзивилла по образу и подобию итальянской виллы Тривулзино. Потомки Радзивиллов жили в Полонечке до 1939 года. После войны во дворце располагалась школа-интернат. С 1999 года он пустует.-0-