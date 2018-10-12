Бывшую насосную станцию под Пинском продали с аукциона в 43 раза дороже начальной цены

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе неиспользуемое здание продано на аукционе в 43 раза дороже начальной цены, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько.

На торги впервые было выставлено здание бывшей мазутной насосной станции в деревне Пинковичи. На объект недвижимости, принадлежащий Пинскому районному ЖКХ, претендовали четыре участника торгов. Между ними развернулась серьезная борьба. В итоге начальная цена на лот выросла более чем в 43 раза и составила Br34,5 тыс.

В целом "Брестоблимущество" в начале октября отмечает рост темпов продаж объектов неиспользуемого государственного имущества. Так, в Барановичском районе продан объект, выставленный со снижением цены на 80%. В Пинске нашло своего единственного покупателя здание прачечной детской больницы.

В комитете рекомендуют потенциальным покупателям внимательнее присмотреться к возможности приобретения с аукционных торгов государственных объектов недвижимости для создания и развития своего бизнеса, осуществления предпринимательской деятельности. Физические лица могут купить недвижимость для реконструкции под жилое помещение, ведения личного подсобного хозяйства.

В октябре-ноябре в Бресте пройдет серия тематических аукционов "Пять пятниц", где объекты недвижимого имущества систематизированы по размеру площадей. На первые пятничные торги, которые состоятся 12 октября, выставлены 16 предметов площадью до 100 кв.м, расположенные в разных районах области. На следующих аукционах будут предложены объекты площадью от 150 до 500 кв.м и более.

По словам Павла Манько, в комитете намерены и в дальнейшем группировать объекты для продажи по объединяющим их признакам. Таким, например, может быть территориальная принадлежность.-0-