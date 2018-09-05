Бывшую почтовую станцию XIX века в Городокском районе выкупил российский инвестор

5 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Бывшую почтовую станцию XIX века в Городокском районе приобрел на аукционе за Br33,8 тыс. российский инвестор. Аукцион был организован сегодня комитетом "Витебскоблимущество", передает корреспондент БЕЛТА.

В состав лота включены три здания (бывшие станционный дом, флигель для ямщиков и каретная) 1848 года постройки общей площадью почти 310 кв.м, а также объекты инфраструктуры и земельные участки размером около 0,3 га. Недвижимость расположена в деревне Кузьмино на 25-м км автодороги граница РФ (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины. Балансодержателем памятника историко-культурного наследия является РУП "Витебскавтодор", которое реконструировало строения в 2010 году под объект придорожного сервиса.

Представитель инвестора пояснил, что новый собственник планирует сохранить функциональное назначение бывшего станционного дома, переоборудованного под кафе с банкетным залом на 16 мест и мини-баром. Рассматриваются варианты дальнейшего использования флигеля, преобразованного в мотель. Также в планах на базе хозпостроек организовать санитарно-бытовые помещения для проезжающих автомобилистов. Новый собственник готов инвестировать в ремонт и оборудование объекта до Br100 тыс., но в целом недвижимость находится в удовлетворительном состоянии. Проект предполагает создание более 10 рабочих мест, предпочтение будет отдаваться местным жителям, уточнил представитель российской компании.

Недвижимость выставлялась на торги с начальной ценой в пять базовых величин (1 БВ - Br24,5) и привлекла четырех покупателей. Победитель определился на 48-м шаге аукциониста, когда цена продажи превысила начальную цену в 276 раз.-0-