БЖД назначила дополнительные поезда на время фестиваля "Золотая пчелка" в Климовичах

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на время проведения фестиваля "Золотая пчелка" в Климовичах, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Для обеспечения доставки участников XVII Международного фестиваля детского творчества "Золотая пчелка", который пройдет с 31 мая по 3 июня в Климовичах, Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда региональных линий экономкласса по маршрутам Могилев - Кричев - Климовичи и Климовичи - Кричев - Могилев на 31 мая и 3 июня", - рассказали в пресс-центре.

Так, 31 мая назначен дополнительный поезд по маршруту Могилев - Кричев - Климовичи. Со станции Могилев-1 он будет отправляться в 8.40 и прибывать в Климовичи в 10.44.

На 3 июня назначен дополнительный поезд по маршруту Климовичи - Кричев - Могилев. Он будет отправляться из Климовичей в 16.07 и прибывать на станцию Могилев-1 в 18.09.

Более подробную информацию о расписании движения поездов и их маршрутах можно получить в контакт-центре БЖД по телефону 105, а также на корпоративном сайте железной дороги.-0-