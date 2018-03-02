БЖД с 5 марта назначает новый пересадочный маршрут Минск-Ветка

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога совместно с ОАО "Гомельоблавтотранс" с 5 марта предлагает пассажирам новые маршруты Минск-Гомель-Ветка и Ветка-Гомель-Минск в прямом смешанном сообщении (поезд/автобус), сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Ежедневно организовано два рейса из Ветки в Минск и один из Минска в Ветку. В маршруте заложено время на пересадку пассажиров в Гомеле между железнодорожным и автовокзалом.

Оформить проездные документы на поезд и автобус можно в любой кассе Белорусской железной дороги, осуществляющей продажу проездных документов на поезда в межрегиональном сообщении, а также в кассах автостанции Ветка.

Из Минска до Ветки можно добраться, оформив билет на поезд межрегиональных линий бизнес-класса №708 Минск-Гомель отправлением в 19.00 и автобусный рейс №223 Гомель-Ветка, прибывающий на конечную станцию в 23.00 (общая стоимость проезда - Br11,94).

В обратном направлении из Ветки в Минск можно добраться, оформив билет на автобусный рейс №226 отправлением с автостанции Ветка в 5.40 и на поезд межрегиональных линий бизнес-класса №707, прибывающий в Минск в 9.59 (общая стоимость проезда - Br11,82).

Для тех, кому нужно быть в столице рано утром, предлагается ночной маршрут. Автобус №223, отправляющийся из Ветки в 21.00, согласован с поездом межрегиональных линий эконом-класса №621 Гомель-Минск, прибывающим на конечную станцию в 5.48. Общая стоимость проезда - Br10,57 или Br14,08 (при проезде в купе).

Ранее Белорусской железной дорогой и автотранспортными организациями страны были организованы аналогичные смешанные перевозки (поезд/автобус) по маршрутам Минск-Брест-Каменец и Гомель-Муляровка-Петриков и обратно.-0-