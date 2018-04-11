Чашникский и Поставский районы первыми в Витебской области приступили к севу

11 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебская область приступила к выборочному севу ранних зерновых культур, сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Иван Федоров сегодня на совещании по вопросам развития АПК региона, передает корреспондент БЕЛТА.
Вчера сеялки вышли в поля Чашникского и Поставского районов. Хозяйства трети районов области приступили к весенней вспашке и подготовке почвы под сев яровых культур.
Председатель облсельхозпрода заверил, что в регионе все готово для организованного и качественного проведения весенних полевых работ. Хозяйства области получили достаточное количество минеральных удобрений, есть топливо, готова практически вся техника. Единственный фактор, который сдерживает аграриев, - это погода.
Общая площадь посевных площадей региона в текущем году составит 796 тыс. га, из них 50% планируется засеять зерновыми культурами (около 400 тыс. га), в том числе весной - 242 тыс. га.-0-
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