Часовые мастера в Бресте получат послабления в оплате аренды

7 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мастера по изготовлению и ремонту часов в Бресте получат послабления в оплате аренды. Такое поручение сделал сегодня во время личного приема граждан председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

К губернатору обратилась часовых дел мастер Татьяна Уткина. От имени сообщества местных часовщиков она подняла вопрос понижающего коэффициента к ставке арендной платы. "Мы относимся к сфере бытового обслуживания, ремонтируем часы. Но уже несколько лет не имеем скидки на аренду, как это было раньше. Ведь ничего не изменилось. Мы как работали с пинцетом, так и работаем. Почему у других есть понижающий коэффициент 0,4, а у нас его нет? В Бресте осталось человек 15 часовщиков. Это, можно сказать, отмирающее ремесло. Если нам еще аренду увеличат, многие вообще откажутся от работы", - изложила она суть обращения.

Проблема, как выяснилось, характерна в целом для Беларуси. Как пояснил директор фонда "Брестоблимущество" Павел Манько, законодательство не дает однозначного ответа на вопрос, применяется ли для арендаторов, оказывающих услугу по ремонту часов, льгота по арендной плате. "Мнение фонда - ремонт часов относится к тем видам, к которым применяется понижающий коэффициент. Хотя у других специалистов, в частности ЖРЭУ Бреста, было другое мнение, поэтому коэффициент не применялся, - пояснил Павел Манько. - Кроме того, ряд индивидуальных предпринимателей воспользовались указом №337, который позволяет осуществлять те же самые виды деятельности, но уже в статусе физических лиц. В этом случае они однозначно теряют право льготы по арендной плате".

Анатолий Лис поручил всесторонне разобраться в ситуации. "В данной ситуации, коль вопрос спорный, надо становиться на сторону предпринимателей и идти им навстречу. Потому что указ №337 направлен на стимулирование занятости и оказание значимых социальных услуг в более упрощенном режиме", - отметил губернатор.

Он поручил Брестскому горисполкому найти вариант оказания содействия часовщикам, чтобы они не пострадали при изменении своего статуса. Одновременно фонду "Брестоблимущество" поручено обратиться в республиканские органы управления с предложением о внесении изменения в законодательство, чтобы распространить льготные нормы по арендной плате в том числе на физлиц и те виды деятельности, которые предусмотрены указом №337 "О регулировании деятельности физических лиц" от 19 сентября 2017 года.-0-

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