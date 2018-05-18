Частицу мощей святой великомученицы княгини Елизаветы Федоровны 19 мая привезут в Минск

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и с частицей мощей инокини Варвары привезут 19 мая в Минск из Знаменского синодального собора Нью-Йорка, сообщает БЕЛТА.

В Свято-Духовом кафедральном соборе святыня будет находиться 19 мая с 18.00 до 22.00 и 20 мая с 6.00 до 15.00. Планируется, что встречу мощей возглавит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Затем святыня отправится в Свято-Елисаветинский монастырь (храм в честь иконы Божией Матери "Державная"). Верующие смогут поклониться ей с 17.00 20 мая до 21.00 22 мая. В эти дни к мощам будет открыт круглосуточный доступ. Для паломников в Свято-Елисаветинском монастыре будет организована культурная программа: встречи с монашествующими сестрами, кинопоказы и экскурсии по обители.

Принесение святыни в Минск осуществляется при поддержке Синодального отдела по делам молодежи Белорусской православной церкви совместно с Молодежной ассоциацией князя Владимира (США).

Великая княгиня Елизавета - внучка британской королевы Виктории, супруга великого князя Сергея Александровича Романова, основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, одна из величайших православных подвижниц ХХ века. Преподобномученица инокиня Варвара была крестовой сестрой и одной из первых насельниц Марфо-Мариинской обители.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня мученической кончины царственных страстотерпцев Романовых и великой княгини Елизаветы.-0-