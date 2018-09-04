Чествование победителей конкурса "Минский мастер-2018" пройдет 7 сентября

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование победителей городского конкурса профессионального мастерства "Минский мастер - 2018" пройдет 7 сентября в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В текущем году в конкурсах приняли участие 19 тыс. работников столичных предприятий и организаций. В финал вышли 711 человек, более 40 из них стали победителями. Они представляют различные сферы деятельности.

В праздничной программе, посвященной вручению наград "Лучший по профессии", примут участие Ядвига Поплавская, Инна Афанасьева, ансамбль "Сябрынка", лауреаты специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи и др.

Конкурс профессионального мастерства "Минский мастер" проводится Минским городским объединением профсоюзов совместно с Мингорисполкомом. Перечень профессий участников из года в год расширяется. Первый конкурс был проведен в 2004 году по 21 профессии с общим количеством участников более 3 тыс.-0-