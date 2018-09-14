Четыре автомобиля скорой медпомощи пополнили парк подстанций в Гомеле

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Четыре автомобиля скорой медпомощи поступили в распоряжение подстанций ко Дню города в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Гомельской городской станции скорой медицинской помощи Михаил Приступин.
На приобретение автомобилей из бюджета области выделено Br240 тыс. Такой подарок к 876-летию Гомеля преподнесен по решению председателя облисполкома Владимира Дворника.
Новые "Газели" распределены по структурным подразделениям городской станции скорой медпомощи. Укомплектованные всем необходимым, они уже доставляют врачей и фельдшеров по вызовам.
В сутки в областном центре на линию выходят более 50 автомобилей скорой медпомощи.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5009 BYN
|2.5 BYN
|2.51 BYN
|USD
|2.1528 BYN
|2.139 BYN
|2.146 BYN
|RUB
|3.1371 BYN
|3.13 BYN
|3.14 BYN