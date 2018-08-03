Четыре экипажа из агрокомбината "Снов" намолотили по 2 тыс. т зерна

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре экипажа из ОАО "Агрокомбинат "Снов" Несвижского района намолотили по 2 тыс. т зерна, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома Сергей Примаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается ОАО "Агрокомбинат "Снов" Несвижского района, нам приятно отметить, что там на сегодня уже четыре экипажа преодолели рубеж намолота в 2 тыс. т зерна на комбайн. Лидирует экипаж комбайнера Сергея Войняка, который намолотил уже 2,2 тыс. т зерна", - сказал Сергей Примаченко.

На других сельхозпредприятиях некоторые экипажи намолотили уже более 1 тыс. т зерна и вскоре также должны перешагнуть рубеж в 2 тыс. т. "Например, в Слуцком районе есть четыре экипажа, которые намолотили 1,8-1,9 тыс. т зерна", - отметил зампредседателя комитета.

По данным на 3 августа, в Минской области убрано более половины площадей зерновых, намолочено 778 тыс. т зерна.-0-