Четыре помещения предоставлено в Минске в безвозмездное пользование под создание рабочих мест

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре решения принято в Минске по предоставлению помещений в безвозмездное пользование под создание новых рабочих мест, сообщила сегодня заместитель директора Минского городского территориального фонда государственного имущества Светлана Нагорнова на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприниматели обязуются трудоустроить здесь 19 человек. Еще шесть заявлений находятся на рассмотрении. "Мы проводим работу по разъяснению преимуществ нового механизма вовлечения госимущества в оборот. Заинтересованность бизнеса есть, вместе с тем имеются факты бюрократических проволочек со стороны балансодержателей. Для исключения подобных ситуаций в будущем целесообразно подготовить проект решения горисполкома, где будут четко регламентированы этапы рассмотрения вопроса - начиная от поступления заявления юрлица и заканчивая заключением договора. Также необходимо предусмотреть ответственность за невыполнение установленного регламента", - отметила Светлана Нагорнова.

Всего в 2017 году перечень предлагаемых в аренду за Br0 площадей включал 78 объектов недвижимости, в настоящее время в нем значатся 72 объекта площадью от 3,3 кв.м до 522,4 кв.м. Как правило, они размещаются на первом этаже или в подвале жилых домов. Наибольшее количество предлагаемых представителям бизнеса площадок расположено в Заводском районе. Предприниматели могут открыть здесь офисы, интернет-магазины, склады, швейные производства, творческие мастерские, объекты общественного питания, выставочные залы, проектные бюро, оказывать страховые, образовательные, туристические, физкультурно-оздоровительные и иные услуги.

С алгоритмом предоставления в безвозмездное пользование недвижимого имущества можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома. По истечении срока действия договора безвозмездного пользования юридические лица и ИП при выполнении своих обязательств вправе арендовать эти помещения без аукциона. Это предусмотрено решением Минского городского Совета депутатов от 29 ноября 2017 года №363.-0-