4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число безработных в Оршанском районе за 2017 год сократилось на треть. Об этом сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Оршанского райисполкома Александр Позняк, передает БЕЛТА.

"За 2017 год у нас на треть снизилось количество безработных. Все желающие, кто хотел пройти переподготовку или получить дополнительную специальность, получили такую возможность. Кроме того, в начале этого года мы создаем в Оршанском районе два бизнес-инкубатора, чтобы помочь тем людям, которые хотели бы создать свой бизнес", - сказал Александр Позняк. Он также отметил значимость декрета №1 для решения вопросов занятости.

Председатель райисполкома рассказал и о преобразовании Оршанского района в территорию опережающего развития. "Мы понимаем, как и в каком направлении должны развиваться промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Определены новые проекты: некоторые в стадии формирования проектно-сметной документации, по некоторым уже начинается строительство. Под Болбасово у нас строится крупный транспортно-логистический центр. Что касается Барани, мы работаем над развитием завода "Техника связи", - добавил он.

Новый лечебный корпус Оршанской городской больницы имени Семашко уже начал принимать пациентов. Александр Позняк подчеркнул, что в новом лечебном корпусе установлено самое современное оборудование. "Эта больница предназначена не только для жителей Орши, и для жителей близлежащих районов, это межрайонный центр", - обратил внимание он.-0-