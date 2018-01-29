Число ДТП в Гомельской области в 2017 году снизилось

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Гомельской области в 2017 году зарегистрировано 456 дорожно-транспортных происшествий, что на 16 происшествий (на 3,4%) меньше, чем в 2016 году. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник УГАИ УВД Гомельского облисполкома Игорь Макушенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Принимаемые меры по повышению уровня дорожной безопасности позволили снизить аварийность на улично-дорожной сети области, а также уменьшить ее последствия. Так, например, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 3,1% и составило 93 человека, количество раненых сократилось на 0,6% до 488. "Поставленные задачи по снижению числа жертв на дорогах до уровня менее 95 человек выполнены. Для нас это, безусловно, знаковое достижение. Если по итогам 2016 года впервые удалось снизить эту цифру ниже 100, то 2017 год показал, что заданную планку можно удерживать", - подчеркнул Игорь Макушенко.

По его словам, особое внимание в этом году будет направлено на то, чтобы не допустить значительного осложнения обстановки с аварийностью. В частности, планируется уделить особое внимание созданию благоприятных условий для незащищенных участников дорожного движения, разграничивая транспортные и пешеходные потоки. Кроме того, будут внедряться инновационные формы и методы профилактики ДТП. К этому процессу планируется прилечь студентов и преподавателей Белорусского государственного университета транспорта. "С февраля по май сотрудники областной Госавтоинспекции и представители вуза проведут анализ наиболее аварийно опасных участков дорог. На основании исследований будет разработан проект, задача которого - привлечь внимание водителей к наличию на нерегулируемых пешеходных переходах людей", - пояснил Игорь Макушенко. Также усилия областной ГАИ будут сосредоточены на совершенствовании организации работы по укреплению дисциплины отдельных категорий участников дорожного движения, формирующих негативные тенденции в дорожно-транспортной обстановке.-0-